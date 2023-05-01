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Dünya

Cezayir'den İsrail tepkisi:

Cezayir Meclisi, İsrail'in, Uluslararası Parlamentolar Arası Birliği'nin (PAB) 'Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu'na üyeliğe kabul edilmesi nedeniyle bu komisyonun başkanlığından çekildiğini duyurdu.

AA1 Mayıs 2023 Pazartesi 03:50 - Güncelleme:
Cezayir'den İsrail tepkisi:
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Meclisten yapılan yazılı açıklamada, PAB'ın Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu Başkanlığını yürüten Cezayir Meclis Başkan Yardımcısı Munzir Buden'in, İsrail'in komisyona üyeliğinin onaylanmasının ardından, başkanlıktan çekildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kararın, "kapsamlı istişarelerden sonra ve Cezayir'in başta Filistin sorunu olmak üzere dünyadaki haklı ve adil meselelere ilişkin kararlı duruşuyla uyum" çerçevesinde alındığı vurgulandı.

Cezayir'in, komisyonun üyesi olarak kalmaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, söz konusu kararın, Cezayir'in komisyon başkanlığına seçilmesinden yaklaşık 2 ay sonra gelmesine ilişkin ayrıntıya ise yer verilmedi.

Meclis Başkan Yardımcısı Buden ile temsil edilen Cezayir, PAB'ın, 11-15 Mart tarihlerinde, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen 146. Genel Kurul Çalışmaları Toplantısı'nda, PAB'ın Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu Başkanlığına seçilmişti.

Söz konusu toplantıda, Umman, Suudi Arabistan, İran, Meksika, Hindistan, İsveç ve İsrail de Terör ve Şiddet İçeren Aşırılıkla Mücadele Üst Düzey Danışma Grubu üyeliğine kabul edilmişti.

Cezayir, 1967 sınırları üzerinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız ve egemen bir Filistin devleti kurulmasını talep ediyor ve İsrail ile diplomatik ilişkileri normalleştirmeyi reddediyor.

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