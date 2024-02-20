Cezayir'den uluslararası hukuka saygı gösterilmesi çağrısı

Cezayir resmi haber ajansı APS, Cezayir'in BM Uluslararası Hukuk Komisyonu Üyesi Ahmed Laraba'nın, Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UAD'ın İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarına ilişkin görülen duruşmasında yaptığı konuşmayı yayınladı.

İsrail'in Filistin işgaline son vermesi için uluslararası yasalara uymanın önemini vurgulayan İnsan Hakları Profesörü Laraba, şunları kaydetti:

"Cezayir, cezasız kalmanın zalimlerin avantajı olduğuna dair kesin bir inanca sahip ve bizim misyonumuz onlara bir yasanın olduğunu ve bu yasanın mutlaka uygulanması gerektiğini anlatmaktır. Bu bir intikam yasası değil, adalet yasasıdır."

İşgal altındaki Filistin topraklarındaki temel insan haklarını ihlal eden İsrail politikaları ve uygulamalarını kınayan Laraba, ilgili uluslararası kuruluşları "son aylarda artan İsrail ihlallerini sona erdirmek için çalışmaya" çağırdı.

UAD'DE İSRAİL'İN FİLİSTİN'İ İŞGALİNİN HUKUKİ SONUÇLARINA İLİŞKİN DURUŞMALAR



Hollanda'nın idari başkenti Lahey'deki Barış Sarayı'nda faaliyetlerini yürüten UAD'de, İsrail'in, işgal ettiği Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki sonuçlarının ele alındığı duruşmalar ikinci gününde sürdü.

UAD'de devam eden duruşmalar kapsamında, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 52 devletin yanı sıra Arap Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika Birliği, 19-26 Şubat'ta, İsrail'in Doğu Kudüs dahil işgali altındaki Filistin topraklarındaki uygulamalarının hukuki neticelerine ilişkin beyanlarda bulunacak.

Başta İsrail olmak üzere, işgalin devletler ve BM açısından sonuçlarının da ele alınacağı duruşmalarda her bir devlet ve kuruluş otuzar dakika sunum yapacak.