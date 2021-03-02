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Dünya

Cezayir'den vatandaşlarına uyarı: Önlemlere uyun

Cezayir'de devam eden protestolar sonrasında, hükümet vatandaşları koronavirüs önlemlerine uyma konusunda uyardı.

AA02 Mart 2021 Salı 15:40 - Güncelleme: 02 Mart 2021 Salı 15:40
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Cezayir'de Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler duyurularak, vatandaşlardan virüs kapsamında alınan önlemlere uymaları istendi.

Açıklamada, Kovid-19 önlemleri kapsamında akşam saatlerinde sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildiği ve toplanma yasağının iki hafta süreyle uzatıldığı duyuruldu.

Vatandaşlardan sorumlulukla hareket etmesi istenilen açıklamada, "toplantılardan ve fiziksel temastan kaçınılması gerektiği" belirtildi.

Cezayir'de eski Cumhurbaşkanı Abdulaziz Buteflika'nın 20 yıllık yönetiminin sonunu getiren Hirak protesto hareketi, "rejimde köklü değişim" talebiyle Buteflika sonrası da gösterilerini sürdürmüş, ancak gerek yönetimin uyguladığı baskılar gerekse dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 nedeniyle eylemlerini Mart 2020'de sonlandırmıştı.

Hirak protesto hareketinin ikinci yıl dönümüne denk gelen 22 Şubat gününde ve 26 Şubat'ta gösteriler düzenlenmişti.

Cezayir Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, ülkede 113 bin 255 kişide Kovid-19 tespit edilirken, 2 bin 987 kişi hayatını kaybetti ve 78 bin 234 kişi sağlığına kavuştu.

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