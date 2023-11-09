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Dünya

Cezayir'in ''İsrail UCM'de yargılansın'' çağrısına Kolombiya'dan destek

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un Uluslararası Ceza Mahkemesinde (UCM) İsrail'e karşı dava açma çağrısına katkıda bulunacaklarını belirtti.

AA9 Kasım 2023 Perşembe 22:54 - Güncelleme:
Cezayir'in ''İsrail UCM'de yargılansın'' çağrısına Kolombiya'dan destek
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Petro, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya Cumhuriyeti, Cezayir Cumhuriyeti'nin, Filistin halkına yönelik çocuk ve sivil katliamlar nedeniyle ve savaş suçları işlediği gerekçesiyle Benjamin Netanyahu'ya karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açma çağrısına katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva'nın yarın UCM Başsavcısı Karim Khan ile bir araya geleceğini açıkladı.

Öte yandan Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla istişare için ülkeye çağrılan Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Manjarrez Herrera, başkent Bogota'ya vardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 6 Kasım'daki açıklamasında, dünyanın tüm "özgür insanlarına" ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına UCM'de İsrail'e karşı dava açma çağrısı yapmıştı.

  • Kolombiya Cumhurbaşkanı
  • Abdülmecid Tebbun
  • Uluslararası Ceza Mahkemesi
  • petro

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