Cezayir'in ''İsrail UCM'de yargılansın'' çağrısına Kolombiya'dan destek

Petro, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Kolombiya Cumhuriyeti, Cezayir Cumhuriyeti'nin, Filistin halkına yönelik çocuk ve sivil katliamlar nedeniyle ve savaş suçları işlediği gerekçesiyle Benjamin Netanyahu'ya karşı Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde dava açma çağrısına katkıda bulunacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Petro, Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva'nın yarın UCM Başsavcısı Karim Khan ile bir araya geleceğini açıkladı.

Öte yandan Kolombiya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları nedeniyle Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun talimatıyla istişare için ülkeye çağrılan Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Manjarrez Herrera, başkent Bogota'ya vardı.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun, 6 Kasım'daki açıklamasında, dünyanın tüm "özgür insanlarına" ve uluslararası insan hakları kuruluşlarına UCM'de İsrail'e karşı dava açma çağrısı yapmıştı.