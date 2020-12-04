İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
04 Aralık 2020 Cuma / 18 RebiülAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8118
  • EURO
    9,4775
  • ALTIN
    461.069
  • BIST100
    1330.87
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti
Dünya

Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti

Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılan Chang'e 5 uzay aracı, Ay'a Çin bayrağı dikti.

IHA04 Aralık 2020 Cuma 23:41 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 23:45
ABONE OL

Çin Ulusal Uzay İdaresi, 24 Kasım’da Ay’dan numune toplaması için "Chang’e 5" adlı insansız uzay aracını fırlatmıştı. Uzay aracı 1 Aralık’ta Ay’ın 51.8 derece batı boylamı ve 43.1 derece kuzey enlemine başarılı şekilde iniş yapmıştı. Topladığı toprak örnekleriyle Dünya’ya gelmek üzere Ay’dan ayrılan Chang’e 5 uzay aracının, Ay’a 5 yıldızlı kırmızı Çin bayrağını diktiği bildirildi. Uzay aracının üzerindeki kamera tarafından çekilen ve Çin Ulusal Uzay İdaresi tarafından paylaşılan fotoğrafta, Ay’ın rüzgarsız yüzeyinde Çin bayrağının hareketsiz durduğu görüldü.

Uzay aracının topladığı örnekleri başarıyla getirmesi halinde Çin, ABD ve Sovyetler Birliği’nin ardından Ay’dan Dünya’ya örnek getiren 3. ülke unvanına sahip olacak. Chang’e 5’in söz konusu görevi ile birlikte Ay ve Güneş hakkında bilinmeyen hususların aydınlatılması planlanıyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.