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CIA darbesinin ses kayıtları sızdı

Latin Amerika’da az sayıdaki ABD karşıtı liderden biri olan Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales’e yönelik darbenin ses kayıtları basına sızdı.

  • ŞERİF EGEMEN AHMET
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20 Ekim’deki başkanlık seçimlerini ilk turda kazanmasına rağmen kanıtsız usulsüzlük iddiaları sonrası ordunun görevi bırakma çağrısı sonrası istifa eden Morales’e yönelik aylar öncesinden darbe planları yapıldığı ortaya çıktı. El Periodico gazetesinin yayınladığı kayıtlarda muhalefet ile Bolivya ordusunun seçimden aylar önce ABD’li Senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile Morales’i devirme görüşmeleri yaptığı görüldü. 

EVANJELİKLER DEVREDE 

Darbenin merkez üssünün ABD’nin Bolivya Elçiliği olduğu tespit edilirken, ses kayıtlarında, Amerikalılarla ordunun ‘sivil-asker hükümeti’ konusunda anlaşması dikkat çekti.Görüşmelerde, darbeye, Brezilya ve Evanjelik Kilisesi’nin de destek verdiği kaydedildi. 

MORALES MEKSİKA'YA SIĞINDI

Bolivya’da ordunun ve  muhaliflerin baskısıyla istifa eden Devlet Başkanı Evo Morales, Meksika’nın iltica teklifini kabul etti. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard tarafından duyurulan haber sonrası açıklama yapan Morales, New Mexico hükümetine teşekkür ederek, “Kardeşlerim, Meksika’ya gitmek üzere yola çıkıyorum. Politik nedenlerden dolayı ülkeden ayrılmak canımı acıtıyor. Yakında daha güçlü döneceğim” ifadelerini kullandı. Morales, gece başkent Meksiko’ya ulaştı.        

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