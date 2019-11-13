CIA darbesinin ses kayıtları sızdı

20 Ekim’deki başkanlık seçimlerini ilk turda kazanmasına rağmen kanıtsız usulsüzlük iddiaları sonrası ordunun görevi bırakma çağrısı sonrası istifa eden Morales’e yönelik aylar öncesinden darbe planları yapıldığı ortaya çıktı. El Periodico gazetesinin yayınladığı kayıtlarda muhalefet ile Bolivya ordusunun seçimden aylar önce ABD’li Senatörler Bob Menendez ve Ted Cruz ile Morales’i devirme görüşmeleri yaptığı görüldü.

EVANJELİKLER DEVREDE

Darbenin merkez üssünün ABD’nin Bolivya Elçiliği olduğu tespit edilirken, ses kayıtlarında, Amerikalılarla ordunun ‘sivil-asker hükümeti’ konusunda anlaşması dikkat çekti.Görüşmelerde, darbeye, Brezilya ve Evanjelik Kilisesi’nin de destek verdiği kaydedildi.