Demokrat Meclis üyesi Engel: Soruşturma sonrasında inceldiği yerden kopsun

ABD Temsilciler Meclisinde gerçekleşen ve Cumhuriyetçi ve Demokrat bazı Meclis üyelerinin katıldığı oturumda Haspel, Kaşıkçı cinayetine ilişkin teşkilatının elindeki bilgileri vekillerle paylaştı.

Kapalı oturumun ardından sadece Demokrat bir Meclis üyesinin basın mensuplarına kısa bir açıklama yapması dikkati çekti.

"İnceldiği yerden kopsun"

Yeni dönemde Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi Başkanı olması beklenen Demokrat Meclis üyesi Eliot Engel, yeni yılın başında Dış İlişkiler Komitesinin Kaşıkçı cinayeti kapsamında Suudi yönetiminin davranışlarını soruşturacağını belirtti.

Görev dağılımının ardından bu yönde soruşturma başlatacaklarını vurgulayan Engel, "Soruşturma sonrasında inceldiği yerden kopsun." ifadesini kullandı.

"Kushner'i de kapsayabilir" değerlendirmesi

Soruşturmanın, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner'in Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile ilişkisini de kapsayıp kapsamayacağı sorusuna cevap veren Engel, bunun seçenek dışı olmadığını kaydetti.

Brifing sonrasında yorum yapmaktan kaçınan diğer Temsilciler Meclisi üyeleri ise ısrarlı sorular sonrasında "brifingin bilgilendirici olduğunu" söylemekle yetindi.

CIA direktörünün Temsilciler Meclisine verdiği brifing öncesinde Amerikan istihbarat yetkililerinin Kaşıkçı cinayeti konusunda Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesini de bilgilendirdiği ifade edildi.

Konuyla ilgili bilgisi olan kaynaklar, perşembe günü ise ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Savunma Bakanı James Mattis'in tıpkı Senatoda yaptıkları gibi kapalı bir oturumda Kaşıkçı cinayetine ilişkin Temsilciler Meclisini de bilgilendireceğini iddia etti.

Haspel, geçen hafta Senatoda sınırlı sayıda senatörün katıldığı kapalı brifingde Kaşıkçı cinayeti hakkında bir brifing vermiş, brifinge katılan senatörler daha sonra yaptıkları açıklamalarda cinayetten Veliaht Prens'in sorumlu olduğu konusunda daha da ikna olduklarını dile getirmişti.