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CIA'in 'doğruluk serumu' üretmek için tutuklular üzerinde deney yaptığı ortaya çıktı

Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin yayımladığı CIA raporuna göre, 2002-2007 yılları arasında, 97 tutuklu üzerinde 'doğruluk serumu' üretmek için deney yapıldığı ortaya çıktı.

  • star.com.tr
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ABD merkezli Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği'nin yayımladığı 90 sayfalık Merkezi İstihbarat Teşkilatı(CIA) raporuna göre, CIA tarafından tutuklular üzerinde 'doğruluk serumu' denendiği ortaya çıktı.
 
Associated Press'e verilen rapora göre, "Proje İlaçları" adlı gizli bir çalışmanın parçası olan CIA bünyesinde çalışan doktorlar 11 Eylül'deki terör saldırılarından sonra sorgudaki tutuklulardan daha fazla bilgi alabilmek için bir ilaç geliştirmeye çalıştı. 
 
CIA truth serum ile ilgili gÃ¶rsel sonucu
 
"Proje İlaçları" programına dahil olan doktorlar, mahkumların üzerinde 'Versed' adlı psikoaktif ilaç (merkezi sinir sisteminde etkisini gösteren ve beynin işlevlerini değiştirerek algıda, bilinçlilikte ve ruh halinde geçici değişikliklere neden olan kimyasal madde) kullandı. 
 
Bu proje için 2002-2007 yılları arasında 97 tutuklu üzerinde "doğruluk serumu" ile denemeler yapan CIA, tutukluları işkence sayılabilecek uygulamalara tabi tuttu.
 
Yürütülen araştırmalar sonucunda CIA, araştırmayı "denemeye değer" bulsa da ilacı hükümetin onayına sunmaktan vazgeçti. Çünkü ABD yasalarına göre mahkumlar üzerinen tıbbi deneyler yapmak yasaklanmıştı.
 
 

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