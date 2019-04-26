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CIA Instagram hesabı açtı!

ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı ( CIA),resmi Instagram hesabını açtı. CIA Başkanı Gina Haspel’in istihbarat teşkilatının bundan sonra fotoğraf paylaşım platformunda da yer alacağını açıklamasından bir hafta sonra açılan (tahmin edilebileceği gibi onaylı ve mavi tıklı) Instagram hesabı, açıldıktan birkaç saat sonra 10 bin takipçiyi geçti. CIA’in Twitter’da 2.6 milyon, Facebook’ta ise yaklaşık 900 bin takipçisi bulunuyor.

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Teknoloji yayını The Verge’e konuşan CIA sözcüsü Chelsea Robinson, "Instagram'a katılmak, CIA'in hikayelerini anlatmak ve burada çalışmak üzere yetenekli Amerikalıları işe almamızın başka bir yolu" dedi. 
 
 
Instagram hesabı aracılığıyla CIA’in küresel görevleri hakkında nasıl motive olduğunu paylaşarak, takipçilerin merakını uyandırmak istediklerini belirten Robinson, "Bu hesapta teşkilatın hayatına göz atacağız. Fakat gizli konular hakkında selfieler için söz vermiyoruz" diye konuştu. Konuyla ilgili olarak Instagram’ın  sözcüsü ise hesap açarken, CIA ile birlikte çalıştıklarını belirtti.
 
 
İŞTE DİKKAT ÇEKEN İLK PAYLAŞIMI
 
CIA'in Instagram’daki ilk gönderisi ise teşkilatın başkanı Gina Haspel'in masasının bir fotoğrafı oldu. Kullanıcıların Instagram fenomenlerinden alışık olduğu şekilde ev süs bitkileri, bir masaya yayılan kırtasiye malzemeleri ve ilham verici bir söz (Dünyayı dolaşmak istiyorum) fotoğrafta ilk göze çarpan detaylar oldu.
 
Çin, Rusya ve İran'ın haritalarının yer aldığı masada, bulunan nazar boncuğu da dikkatlerden kaçmadı. Başkanı Haspel'in 1985'teki ilk CIA rozetinin de bir cekette sallanan şekilde sergilendiği bu fotoğraf, Instagram’da şu anda 5 bine yakın beğeni almış durumda.
 
CIA’in Instagram hesabının açıklama kısmında ise şu ifadelere yer verildi: "Biz milletin ilk savunma hattıyız. Başkalarının başaramayacağı şeyleri başarıyor; diğerlerinin gidemediği yerlere gidiyoruz."
 

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