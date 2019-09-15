26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6913
  • 6,3238
  • 272.777
  • 103072
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

CIA'in gizli casus ordusu: Sabotajcı yunuslar, fotoğraf çeken kuzgunlar, ortam dinleyen kediler

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı, Soğuk Savaş yıllarında hayvanları ajan olarak kullandığına dair gizli belgeleri yayımladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

CIA, Soğuk Savaş döneminde farklı hayvanları istihbarat alanında kullanmak amacıyla yaptığı çalışmalarla ilgili gizli belgeleri paylaştı. 1970’lerdeki bir operasyonda küçük kameralar yerleştirilen güvercinlerden faydalandığı, bir defasında da Avrupa’da pencere kenarına bir karga tarafından dinleme cihazı konulduğu, ancak hedeften ses kaydı alınamadığı belirtildi. 
 
KEDİYE DİNLEME CİHAZI
 
 
CIA’in, Sovyetler Birliği’nin kimyasal silah deneyip denemediğini tespit etmek için göçmen kuşlara sensörler yerleştirmeyi gözden geçirdiği, ayrıca Acoustic Kitty operasyonunda kedinin içine dinleme cihazı yerleştirildiği ifade edildi. Bir kuzgunun da 40 gram ağırlığındaki objeleri teşkilatın giremediği adreslere teslim etmesi için eğitildiği bildirildi. CIA’in söz konusu operasyonlar için 600 bin dolar harcadığı öğrenildi. Kaç tane casus hayvan olduğu ve topladıkları istihbaratların içeriği konusunda bilgi verilmedi. 
 
YUNUSLARA RADYOAKTİF SENSÖR 
 
 
Teşkilatın 1960’ların sonunda yunuslardan faydalanmaya çalıştığı da öğrenildi. Yunusların Sovyet nükleer denizaltılarının sesini duymak, biyolojik ve radyoaktif silah kalıntılarını tespit etmek için sensörler taşıyıp taşıyamayacağının test edildiği bildirildi. 

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Bakan Pekcan: Teknoloji seraları yolda

Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Bakanlık açıkladı: Patlayıcılar imha edildi

Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı! Kuvvetli sağanak geliyor

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

Seçili Ürünlerde Sepette %15 İndirim

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

10 metrelik bilinmeyen yaratık korku ve paniğe neden oldu

İhracat yapacak KOBİ’ye hibe desteği geliyor

İhracat yapacak KOBİ’ye hibe desteği geliyor

Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı!

Dilencinin üzerinden 16 bin lira çıktı!

Gaddar bakıcıya ‘araba’ çarptı

Gaddar bakıcıya ‘araba’ çarptı
 

POPÜLER HABERLER

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

SU-35´in antrenman uçuşu nefes kesti

Dünyanın en saçma tasarımları

Dünyanın en saçma tasarımları

Güzelliği ile göz kamaştırıyorlar! Yumurtalarını...

Güzelliği ile göz kamaştırıyorlar! Yumurtalarını...

Sular çekildi, balıklar bu hale geldi

Sular çekildi, balıklar bu hale geldi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA