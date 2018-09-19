Çin: ABD anlaşmadan çekilebilir, endişeliyiz

Reuters haber ajansına göre, Çin Ticaret Bakalığı'ndan resmi bir yetkili, ABD'nin teknoloji ürünleri üzerindeki gümrük tarifelerini kısan, Dünya Ticaret Örgütü'nün Ticaret ile Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması'ndan (TRIPS) çekilme ihtimalinden endişe duyduklarını ifade etti.