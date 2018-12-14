Çin ABD geriliminin arkasında 5G rekabeti var

Geçtiğimiz hafta Çinli Huawei'nin Mali İşler Direktörü Meng Wanzhou'nun çeşitli iddialar gerekçe gösterilerek Kanada'da göz altına alınması, Çin ve ABD arasındaki ticari kavganın devamı olarak nitelendirildi. Wanzhou'nun 10 milyon dolar kefaletle ve kontrol şartıyla salıverilmesine karşın tartışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Aslında buz dağının altında daha derin bir ticari ve teknolojik rekabet bulunuyor. Ancak tüm bu davanın arkasında ticari çıkarın dışında standartları belirleme konusunda rekabetin de etkili olduğunu söyleyebiliriz. Huawei şirketine uygulanan yasakların ülke ülke genişleme olasılığı şirketleri korkutmaya devam ediyor. Son olarak Japonya da yasaklar getiren ülkeler kervanına katıldı. Türkiye de agresif büyüme elde ettiği ülkeler arasında yer alıyor.

5G altyapısı girişim ekosistemi rekabetiyle de kendini gösterecek. Sonuçta 5G standart yapay zekâdan nesnelerin internetine kadar pek çok girişimin ortaya çıkmasını sağlıyor.

5G projelerinin de vazgeçilmez parçası girişim ekosistemi olacak. Burada standartları geliştiren ülkeler ve şirketler öne çıkmaya başlayacak.

HUAWEI AGRESİF BÜYÜDÜ

Tüm dünyada borsaları olumsuz etkileyen gelişmenin arkasında sadece İran ambargosu mu var? Yoksa bunun yanı sıra başka sebepler de var mı? 2019 yılında pek çok operatörün 5G ticari şebekesini hayata geçireceğini biliyoruz.

Agresif büyüyen Çinli Huawei'nin telefon değil, şebeke tarafında etkinliğinin artması ABD'yi uzun süredir rahatsız ediyor.

Şirketin geçtiğimiz yıl CES fuarı açılışında AT&T ile yapılacak işbirliği adımı, açıklamadan bir gün önce ulusal güvenlik sebebiyle iptal edilmişti. Ancak bu anlaşma sadece telefon tarafında kaldı.

Türkiye'de son 10 yılda telekom ekipmanları ve mobil şebeke altyapısını Ericsson, Nokia- Siemens Network ve Cisco'dan Çinli Huawei eline geçirdi. Daha önce Turkcell yatırımlarıyla ortaya çıkan Ericsson'un ağırlığı ortadan kalktı. Artık pazarda dominant bir Huawei ağırlığı söz konusu.

TELEFON PAYI DA ARTTI

Yüksek indirim oranları ve finansman kolaylıklarından dolayı şirketin Türkiye'de mobil altyapıda, kimi kategorilerde yüzde 80'lik pazar payına yaklaştığı konuşuluyor. GfK'nın verilerine göre Huawei, bir yıldan kısa bir süre içinde akıllı telefon segmentindeki pazar payını önemli ölçüde artırdı. Ağustos 2017'de yüzde 3.2 olarak açıklanan Huawei Türkiye akıllı telefon kategorisinin pazar payı, Ağustos 2018'de yüzde 21.3 seviyesine yükseldi.

5G yatırımları hem şebeke hem de cihaz tarafında olduğu kadar yazılım tarafıyla tüm sektörleri etkileyen daha büyük bir ekosistem oluşmasına sebep olacak. Oyunun ölçeği ise Türkiye değil, tüm dünya. Böyle olunca trilyonluk pazarda her ülke pozisyonunu belirlemeye çalışıyor.

AKILLI TELEFONDA APPLE'I GERİDE BIRAKTI

Huawei, mobil şebeke ve telekom ekipmanları dışında akıllı telefonda da Apple iPhone'u geride bıraktı. 2018'in ikinci çeyreğinden itibaren dünyanın en büyük ikinci telefon üreticisi Huawei oldu. 2018 yılında toplam cirosunun 100 milyar doları aşması beklenen şirket, 2017'de alt markası Honor dahil, 150 milyonun üstünde akıllı telefon satışı yaptı. Şirketin telekom ekipmanları pazarındaki pazar payı yüzde 26.1 (Kaynak Statista) olarak gerçekleşti.

(Sabah)