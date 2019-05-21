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Çin, ABD'den daha çok gemiye sahip

Çin deniz kuvvetlerinin gemi sayısı olarak ABD´yi geride bıraktığı ve dünyanın en büyük donanması haline geldiği bildirildi.

  • DHA
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Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi´nin (CSIS) Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması (PLAN) hakkında yayınladığı analize göre Çin 300 gemiye ulaşarak, 287 gemisi olan Amerikan donanmasını geride bıraktı. ABD ve Çin´in ardından gelen Rusya´nın 83, İngiltere´nin 75 ve Avustralya´nın 45 gemisi bulunuyor.
 
Çin donanmasının gemi sayısı İngiltere, Hindistan, İspanya ve Almanya´nın toplamından daha fazla.
 
Çin deniz kuvvetlerinin gemileri arasında 23 destroyer, 59 fırkateyn ve 37 korvet mevcut. Pekin yönetiminin 76 da denizaltısı bulunuyor. Sualtı gemileri arasında uzun menzilli nükleer füze taşıyabilen denizaltılar yanında; nükleer, elektrikli ve dizel denizaltılar bulunuyor. 
 
Ancak bu gemiler daha çok kısa menzilli operasyonlar için uygun. Çin, uzak erişimli küresel operasyonlar gerçekleştirebilmek için uçak gemilerine ve helikopter taşıyabilen amfibik saldırı gemilerine ihtiyaç duyuyor. Fakat Pekin yönetimi şu anda sadece bir uçak gemisine sahip ve hiç bir amfibik saldırı gemisi ve kruvazörü bulunmuyor.
 
Çin´in en büyük rakibi Amerikan donanması ise 11 uçak gemisine, 10 amfibik saldırı gemisine ve 22 kruvazöre sahip. ABD deniz kuvvetleri gemileri Tonaj olarak da Çinli rakibine yaklaşık 3 milyon ton fark atıyor.

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