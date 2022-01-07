İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ocak 2022 Cuma / 4 CemaziyelAhir 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,8619
  • EURO
    15,7807
  • ALTIN
    800.803
  • BIST100
    2033.32
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Çin, Biden'ın ''demokrasinin günleri sayılı'' sözlerine tepki gösterdi
Dünya

Çin, Biden'ın ''demokrasinin günleri sayılı'' sözlerine tepki gösterdi

Çin, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün Kongre baskınının yıl dönümü nedeniyle yaptığı konuşmada, 'Çin ve Rusya, demokrasinin sayılı günleri kaldığı konusunda iddiaya giriyor.' sözlerine tepki gösterdi.

AA7 Ocak 2022 Cuma 20:18 - Güncelleme: 7 Ocak 2022 Cuma 20:18
ABONE OL

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, düzenlediği basın toplantısında, Başkan Biden'ın sözleri hakkında değerlendirmede bulundu.

Demokrasinin tüm insanlığın ortak değeri olduğunu ve hiçbir zaman yok olmayacağını belirten Sözcü Vang, "Kendi demokrasi modelini başkasına empoze etmeye ve bu yolla bölünme ve cepheleşme yaratmaya çalışan ülkelerin demokrasiyi yozlaştıran ve demokrasiye karşı eylemlerinin günleri sayılıdır." dedi

Vang, uluslararası toplumun bu türden girişimleri nihai olarak reddedeceğini söyleyerek, "Umarız ABD geçmişten dersler çıkararak "Kabil felaketi" ve "Demokrasi Zirvesi" gibi hataları tekrar etmekten kaçınır ve demokrasiyi siyasi manipülasyon aracı olarak kullanmayı bırakıp kendi demokrasisinin eksiklerinin farkına varır." ifadelerini kullandı.

Biden, konuşmasında "Çin ve Rusya, demokrasinin sayılı günleri kaldığı konusunda iddiaya giriyor. ABD'de otokratların, diktatörlerin ve güçlü adamların düzeninin hakim olduğunu öne sürüyorlar ancak bunlar bizi yansıtmıyor. Hiçbir zaman da yansıtmadı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

  • ABD Başkanı Joe Biden
  • demokrasinin günleri sayılı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.