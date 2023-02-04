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Dünya

''Çin casus balonu'' paniği! Yenisi tespit edildi

Pentagon, 'Latin Amerika üzerinde başka bir Çin casus balonu uçuyor.' açıklamasında bulundu.

AA4 Şubat 2023 Cumartesi 07:14 - Güncelleme:
''Çin casus balonu'' paniği! Yenisi tespit edildi
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ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Latin Amerika üzerinde bir diğer Çin casus balonu uçtuğunu değerlendirdiklerini açıkladı.

Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, "Latin Amerika üzerinden geçmekte olan balona ilişkin haberleri gördük. Bunun başka bir Çin gözetleme balonu olduğunu değerlendiriyoruz. Şu aşamada elimizde başkaca bir bilgi yok." açıklamasında bulundu.

Pentagon, birkaç gün önce ABD hava sahasında Çin'e ait yüksek irtifa gözetleme balonu tespit etmişti.

Balonun şu anda 60 bin fit irtifada ABD'nin iç kesimleri üzerinde uçtuğu bilgisini veren Pentagon, balonun sivil havacılığa veya karaya fiziksel bir tehdit teşkil etmediğini açıklamıştı.

Balonun tespit edilmesinden sonra ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, gelecek haftaki Pekin ziyaretini ertelemişti.

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