28 Nisan 2020 Salı 14:23 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 14:36

Çin Halk Cumhuriyeti'nde başlayan corona virüs salgını tüm dünyaya yayıldı.

Aralık 2019'da başlayan salgın Çin'de alınan kapsamlı önlemlerin ardından Mart 2020'de durma noktasına geldi.

Salgının merkezi Wuhan ve bağlı olduğu Hubei eyaletindeki yaklaşık 60 milyon insanın uzun süre dış dünyayla bağlantısı kesildi.

Çinli yetkililer ülkenin genelinde kapsamlı bir karantina uygulaması başlattı.

KAMERALAR DENETİM ARACI HALİNE GELDİ

Karantinaya alınanların evden çıkması yasaklandı. Teknolojiye dayalı gözetime önem veren Çin'de kameralar karantina denetiminin temel araçlarından biri haline geldi.

CNN International, Çin'in sosyal medyası Weibo'daki iddiaları haberleştirdi. CNN'in haberine göre ülke genelinde çok sayıda kamera koronavirüs önlemleri kapsamında monte edildi.

Karantinaya alınan insanların evlerinin önüne hatta bazı durumlarda evlerinin içine kadar kamera yerleştirildi.

KAMERA KULLANIMI ÇOK YAYGIN

Çin'in resmi yayın organı CCTV'nin açıkladığı bilgilere göre 2017 yıl itibariyle ülkede 20 milyon kamera kurulmuştu.

Ülkede faailyet gösteren IHS Markit Technology ise 2018 yılı itibariyle Çin genelinde toplam gözetim kamerası sayısının 349 milyon olduğunu paylaştı.

İngiltere merkezli teknoloji araştırma şirketi Comparitech'in raporuna göre ise dünyanın en çok gözetlenen 10 kentinden sekizi Çin'de bulunuyor.

BAZI KAMERALAR KALDIRILDI

Çin'de gözetim koronavirüs salgını öncesinde de yaygın durumdaydı. Çin'de yaşayanlar salgınla beraber özel hayatın gizliliğinin daha rahat gözardı edildiğini söyledi.

Ayrıca Weibo'da yapılan paylaşımlara göre bazı kişilerin evlerine ya da kapılarının önüne takılan kameralar karantina süresinin ardından kaldırıldı.

WECHAT'LE GELEN BİG DATA

Çin'in başkenti Pekin'de yaşayan gazeteci Perihan Sungur, ülkede corona virüsle mücadelede veri biliminin önemini aktardı. Çin'de günlük hayatın önemli bir parçası haline gelen WeChat uygulaması kişilerin neredeyse bütün verilerini kayıt altına alıyor.

4 Şubat 2020 tarihinde Çin'li yetkililer big datanın corona virüsün yayılmasını ve çalışmaların kontrol edilmesi için kullanılması tavsiyesi vermişti.

Ian Lahiffe'in Pekin'e dönmesinden sonraki sabah, apartman kapısının dışındaki duvara bir gözetleme kamerası yerleştirildi. Merceği doğrudan evini işaret ediyordu.

Güney Çin'e yapılan bir geziden sonra, 34 yaşındaki İrlandalı Ian ve ailesi, yeni koronavirüsün yayılmasını durdurmak için Pekin hükümeti tarafından uygulanan iki haftalık ev karantinalarına başladılar. Ertesi gün kapıyı açtığında ise evinin girişine kamera kurulduğunu gördü. CNN'e konuşan Lahiffe, "(Kapının dışında bir kamera olması) inanılmaz bir gizlilik erozyonu" dedi ve "Bunun ne kadarının gerçekten yasal olduğunu bilmiyorum" diye ekledi

"EVİMİN İÇİNE KAMERA KURDULAR

Bir devlet memuru olan William Zhou, Şubat ayı sonlarında memleketi Anhui eyaletinden Changzhou şehrine döndü. Ertesi gün, bir devlet görevlisi ve bir polis memurunun dairesine geldiğini ve evinin içindeki bir dolap duvarından ön kapısına işaret eden bir kamera kurduklarını söyledi. Kameranın neden dışarıya yerleştirilemediğini soran Zhou, polis memurdan saldırıya uğrayabileceği yanıtını aldı. Başının belaya girmemesi için takma isim kullanan Zhou bu fikri sevmediğini ve topluluk çalışanına kameranın ne kaydedeceğini sorduğunu da söyledi.

Bunun üzerine topluluk çalışanı ona akıllı telefonundaki görüntüleri gösterdi. Zhou, "Oturma odamda duruyordum ve kamera beni çerçevesine net bir şekilde yakaladı, korkunç bir şey" dedi. Zhou, belediye başkanının yardım hattını aradığını ve iki yerel hükümet yetkilisinin 2 gün sonra kapısında belirdiğini, kendisine kameranın yalnızca kapısı hareket ettiğinde fotoğraf çekeceğini ve herhangi bir video veya ses kaydetmeyeceğini söylediler. Ancak Zhou yine de ikna olmadığını söylüyor.

Ian ve Zhou karantinalarını bitirdikten sonra kameraların kaldırıldığını söylediler. Devlet görevlisi Zhou'ya kamerayı ücretsiz tutabileceğini söyledi. Ancak Zhou, iki hafta boyunca yaşadıkları için çok öfkeliydi, bir çekiç çıkararak çalışanlarının önünde cihazı parçaladığını söyledi. Çin'de kameralar ile her dakika takip edildiğini düşünen Zhou gibi pek çok kişi "Günlük hayatımızın tamamen hükümetin incelemesine maruz kaldığı düşüncesine dayanamıyorum" diyor.

Comparitech'in geçtiğimiz sene yaptığı rapora göre, dünyada kişi başına en fazla güvenlik kamerasının düştüğü kent, Çin'in güneybatısındaki 15 milyon nüfuslu Chongqing kenti... 2 milyon 579 bin 890 kameralı kentte bin kişiye 168,03 kamera düşüyor. İngiliz Guardian gazetesi, 2019 yılında Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı'nın kaynak gösterdiği haberinde gelecek yıla kadar ülke genelinde 626 milyon kameranın kullanımda olacağını tahmin ediyordu.