Çin Dışişleri Bakanlığı: ABD ile çalışmaya istekliyiz

Çin Dışişleri Bakanlığı pazar günü yaptığı açıklamada, Çin’in, Arjantin’de iki ülke liderleri arasındaki yapılan görüşmede varılan fikir birliğini uygulamak için ABD ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu belirtti.

Reuters’ın haberine göre, Çin ile ABD arasındaki ilişkiler hakkında açıklamalarda bulunan Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, iki ülkenin fırtınalı bir süreçten geçtiğini ancak sağlıklı bir ilişkinin, küresel istikrarı sağlamanın yanı sıra her iki ülkenin çıkarına olacağını belirtti.

Çin devlet ajansı Xinhua’nın aktardığına göre, Çin Devlet başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ile dün yaptığı telefon görüşmesinde, ABD ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine büyük önem verdiğini vurguladı.

İki ülke heyetlerinin, Çin ve ABD arasında Arjantin’de varılan fikir birliğini uygulamak için aktif olarak çalıştığını söyleyen Cinping, mümkün olan en kısa sürede karşılıklı olarak fayda sağlayacak bir anlaşmaya varılmasını umduğunu ifade etti.

Karşılıklı olarak uygulanan gümrük vergilerinin ardından, Trump ve Cinping G-20 Liderler Zirvesi kapsamında bulundukları Arjantin’de heyetler arası bir görüşme gerçekleştirmiş, iki ülke 90 gün boyunca yeni gümrük vergisi getirilmemesi ve bu süreç boyunca ticaret müzakereleri yapma konusunda anlaşmıştı.