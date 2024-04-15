Çin, 'Gaojin-3 01' uydusunu uzaya gönderdi

Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Gaojin-3 01" uydusu, Long March 2D roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Fırlatmanın ardından uydunun planlanan yörünge konumuna yerleştiği bildirildi.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 516'ncı taşıma görevi oldu.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Gaojin uyduları, "çok yüksek çözünürlüklü" yer gözlemleri yapmak üzere tasarlandı. "SuperView" olarak da anılan Gaojin uyduları, yüksek çözünürlüklü optik görüşün yanı sıra kromatik dalga boylarını da algılayarak ısı, yoğunluk gibi verileri de kaydedebiliyor.

Gaojin-1 takım uydu ağına ait iki uydu 2016'da, iki uydu ise 2018'de uzaya yollanmıştı. Gaojin-2 uydu ağı için ise 2022'de iki uydu fırlatılmıştı.

Uyduların dijital tarım, kentsel bilgi modellemesi ve 3 boyutlu canlı veri gibi yeni alanların yanı sıra kadastro ve haritalandırma, afet önleme ile giderme ve deniz çevresi izleme gibi mevcut çalışma alanlardaki ihtiyaçlara yanıt vereceği kaydedildi.