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Dünya

Çin, Güney Çin Denizi'ne hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının sevk edildiği duyurdu

Çin, kıyı komşusu ülkelerle egemenlik ihtilaflarının olduğu Güney Çin Denizi'ne, Filipinler ile ABD'nin ortak hava devriyesini izlemek üzere savaş uçakları ve gemilerini gönderdiğini bildirdi.

AA20 Şubat 2024 Salı 16:22 - Güncelleme:
Çin, Güney Çin Denizi'ne hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının sevk edildiği duyurdu
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Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki durumu yakından izlemek üzere hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının bölgeye sevk edildiği duyuruldu.

Açıklamada Filipinler'in, "bölge dışı ülkeleri işin içine çekerek Güney Çin Denizi'nde kargaşa oluşturduğu" iddiası yer aldı.

Filipinler Hava Kuvvetleri, yaptığı açılamada, ortak hava devriyesine üç FA-50 savaş uçağının katıldığını, onlara ABD'nin B-52H bombardıman uçağının eşlik ettiğini açıklamıştı.

Filipinler ve ABD en son 9 Şubat'ta Güney Çin Denizi'nde ortak devriye faaliyeti gerçekleştirmiş, Çin de aynı şekilde kuvvet unsurlarını bölgeye sevk ettiğini bildirmişti.

Güney Çin Denizi, geçen yılın yaz aylarından bu yana Çin ile Filipinler sahil güvenlik gemileri arasında çok sayıda tehlikeli yakınlaşma ve temasa sahne olmuştu.

GÜNEY ÇİN DENİZİ ANLAŞMAZLIĞI

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında bulunuyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler'in yanı sıra Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

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