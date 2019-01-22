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Çin, Hindistan sınırına 50 km uzaklıkta yeraltı tesisi kuruyor

Çin Kurtuluş Ordusu, Hindistan sınırına yaklaşık 50 kilometre uzaklıkta yer altı tesisi kurmak için çalışmalara başladı.

  • DHA
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Hindistan´da yayınlanan theprint.in sitesinin uydu görüntülerine dayanarak verdiği haberde, Çin´in Ngari kentinin yakınlarındaki yeraltı tesisi kurmak için çalışma yaptığını yazdı.
 
Çin´in bir yeraltı tesisi de Tibet de bulunuyor.
 
Yeraltı tesisi inşaatının Aralık 2016´da başladığı, alanın güvenliği ve çalışmaların gizliliği nedeniyle bölgeden insanlar yerine özel ekiplerin çalıştırıldığı ifade edildi.
 
Yeraltı tesisinde dört adet büyük ve üç küçük tünel girişi bulunuyor. Hemen hemen hepsinde güvenlik personelinin girişi için kışla yer alıyor.
 
Uydu görüntülerine göre tesisler birbirinden uzak olmayan iki farklı grup şeklinde inşa ediliyor.
 
Haberde görüntülerdeki düşük çözünürlükten dolayı tesislerin hangi amaçla kullanılacağı belirtilmezken Çin´in bu tesisleri füze ve mühimmat deposu olarak kullanmak üzere hazırlamış olabileceği ifade ediliyor.

''Dağa HDP yoluyla gittim''

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