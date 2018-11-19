Çin'in Hollywood'a müdahale ettiği iddia edildi

Hollywood'da Çinli şirketler tarafından finanse edilen filmlerin sayısında özellikle son 10 yılda büyük bir artış söz konusu. Bu artışın ise, Çinli askerlerin Tibetlilere zulmettiği gibi iddialara yer veren 'Tibet'te Yedi Yıl' gibi filmlerin çekilmesine engel olduğu iddia ediliyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hawaii Tokai Uluslararası Üniversitesi'nde görevli ve Asya ve Asya-Amerika çalışmaları uzmanı olan profesör Larry Shinagawa, "Tibet'te Yedi Yıl gibi filmleri artık göremeyeceksiniz" ifadelerini kullanıyor. Shinagawa'ya göre, Çin'in eleştirildiği filmler yapmak artık riskli, çünkü filmlerin Çin'de yasaklanma ihtimali, yapımcıları büyük bir pazarı kaybetmek konusunda endişelendiriyor.

'BÜYÜK BİR PAZARIMIZ VAR'

Çin'in en büyük film düzenleyicilerinden ve Çin devletine ait Çin Sinema Yapım Şirketi Başkanı Zhang Xun, 2013'te Los Angeles'ta düzenlenen ABD — Çin Sinema Zirvesi'nde "Büyük bir pazarımız var ve bunu sizinle paylaşmak istiyoruz" demişti.

Öte yandan, Hollywood'da Çin'in finanse ettiği filmlerin sayısının çoğalması, yapımcıları ve senaristleri film içeriklerinde Çin'i hedef almaktan kaçınmaya itiyor. 2013 yılından bu yana, 41 adet büyük çaplı Hollywood filmi Çinli şirketlerce finanse edildi.