Çin, insanlı Ay görevlerinde iki yeni uzay aracı kullanacak

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, yeni Ay görevlerinde kullanılacak taşıyıcı mekiğin adı "Mıngcou", iniş aracınınkinin ise "Lanyüe" olacak.

Adı Çincede "düş gemisi" anlamına gelen Mıngcou, Çin'in uzay programının yeni personel taşıyıcı mekiği olarak taykonotların Ay'a ve diğer uzay görevlerine nakledilmesinde kullanılacak.

İki model olarak tasarlanacak olan Mıngcou'nun, Çin'in kendi uzay istasyonuna personel taşıdığı Şıncou (kutsal gemi) mekiklerinin yerini alması planlanıyor.

9 metre uzunluğunda, 4,5 metre genişliğinde ve 22 ton ağırlığında olması öngörülen personel mekiği, üç taykonotu taşıyabilecek kapasitede olacak.

- "AY'I KUCAKLAMAK"



Adı Çincede "Ay'ı kucaklamak" anlamına gelen iniş aracı Lanyüe'nin ise biri Ay modülü, diğeri ateşleme modülü olmak üzere iki parçadan oluşması tasarlanıyor.

Yaklaşık 26 ton ağırlığında olacağı öngörülen iniş aracının, tek seferde iki taykonot ve 200 kilograma kadar ağırlıktaki keşif araçlarını Ay yüzeyine indirmesi hedefleniyor.

Keşif araçlarının isimleri, bir uzman grubu tarafından, kamuoyundan gelen yaklaşık 2 bin öneri arasından seçildi.

Personel taşıyıcı mekik Mıngcou'nun "düş gemisi" anlamına gelen adı, Çin'in Ay'a insanlı seferleriyle başlayacak yeni uzay macerasını sembolize ediyor.

"Ay'ı kucaklamak" anlamına gelen Lanyüe ise adını Çin'in kurucusu Mao Zıdong'un 1965 yılında yazdığı bir şiirinde yer alan ifadeden alıyor.

Keşif araçlarının adları, Çin'in kainatın keşfine ve Ay'a yolculuğa yönelik ihtirası ve özgüvenine işaret ediyor.

- ÇİN'İN AY KEŞİF GÖREVLERİ VE ÜS KURMA PLANI



Çin, 2030 yılına dek Ay'a insanlı sefer düzenleyerek ayak basmayı hedefliyor. CMSA, Ay'da 2050'ye kadar tümüyle işlevsel bir araştırma üssü kurmaya yönelik üç aşamalı planını açıklamıştı.

"Uluslararası Ay Araştırma Üssü" (ILRS) adı verilen proje kapsamında istasyonun temel halinin oluşturulması için ilk aşamada, 2028'e kadar 3 keşif görevi gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, 2024'te Ay'ın karanlık yüzünden kaya ve toprak örnekleri toplamak üzere "Çang'ı 6", 2026'da Ay'ın güney kutbunda keşif yapmak üzere "Çang'ı 7" ve 2027'de doğal kaynak kapasitesini ve kullanılabilirliğini doğrulamak ve Ay yüzeyindeki uzay üssü inşası için testler yapmak üzere "Çang'ı 8" görevleri planlanıyor.

İkinci aşamada, Ay'da araştırma üssünün inşası için 2030-2040 döneminde 5 insanlı sefer yapılması hedefleniyor.

2040-2050 dönemini kapsayan üçüncü aşamada ise ILRS'yi uygulama odaklı bir üsse dönüştürmek üzere daha ileri altyapı çalışmaları yürütülmesi amaçlanıyor.

İstasyonun, 2050'de Mars, Venüs ve ötesindeki uzay görevlerini destekleyecek çok işlevli bir araştırma üssü haline getirilmesi hedefleniyor.