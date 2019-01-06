İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3332
  • 6,0852
  • 220.259
  • 88.830
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin, İslam'ı “sosyalizmle uyumlu hale getirmek” için yasa çıkardı

Çin, önümüzdeki beş yıl içinde İslam'ı sosyalizmle uyumlu hale getirip, “Çinlileştirmeyi” amaçlayan yeni bir yasayı kabul etti.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin, resmi ideolojisini ülkedeki Müslüman azınlık nüfusa aşılayıp onları kontrol altında tutmak ve asimile etmek amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek, önümüzdeki beş yıl içinde İslam'ı sosyalizmle uyumlu hale getirip, “Çinlileştirmeyi” amaçlayan yeni bir yasayı kabul etti.
 
Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hükümetinden yetkililer, sekiz İslami dernekten temsilci ile yaptıkları toplantıda, İslam’ı “Çinlileştirmeyi” amaçlayan 5 yıllık bir planı kabul etti.
 
Haberde, toplantıya katılanların “İslam'ı sosyalizmle uyumlu hale getirmek ve dini Çinlileştirmek için tedbirler almaya karar verdiler” ifadelerine yer verildi.
 
Gazete, yasayı kabul eden derneklerin isimleri hakkında herhangi bir detay vermedi.
 
Çin'in birçok bölgesinde İslam’ın yükümlülüklerinin Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi yasaklanmış durumda. Namaz kılan, oruç tutan, sakal bırakan erkekler veya başörtüsü takan kadınlar tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kalırken, Çin Hükümeti tarafından Ekim 2018’de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde helalin yaygınlaşmasına karşı kampanyalar dahi başlatıldı.
 
Associated Press haber ajansının aktardığına göre, İslam’ın hilal ve kubbe simgeleri camilerden çıkarılırken, dini okullar ve Arapça dersleri yasaklandı. Çocukları İslami faaliyetlere katılmaktan men eden Çin, Doğu Türkistan bölgesinde Fatma, Hatice gibi Müslüman isimlerinin kullanılmasını da yasakladı.
 
Bileşmiş Milletler’e (BM) göre, bir milyondan fazla Müslüman Uygur Türkü,  dinlerini inkâr etmek ve iktidardaki ateist Çin Komünist Partisi’ne bağlılık sözü vermek zorunda oldukları “yeniden eğitim” adı altındaki toplama kamplarında tutuluyor.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den kritik Suriye açıklaması

ABD'den kritik Suriye açıklaması

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

Türkiye ziyareti sonrası dikkat çeken görüşme

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

TSK'dan Irak'ın kuzeyine hava harekatı

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

'Çalışmalarımızın meyvesini birkaç gün içinde alacağız'

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

Dev proje tamamlandı! 2 ay içinde açılacak

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

İhracatı şahlandıracak 'blokzincir' geliyor

Dünyanın gözü bu görüşmede

Dünyanın gözü bu görüşmede

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü

Sarıkamış şehitlerinin anısına şeref yürüyüşü
 

POPÜLER HABERLER

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran Sarıkamış paylaşımı!

Milli Savunma Bakanlığından duygulandıran Sarıkamış paylaşımı!

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA