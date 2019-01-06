Çin, İslam'ı “sosyalizmle uyumlu hale getirmek” için yasa çıkardı

Çin, resmi ideolojisini ülkedeki Müslüman azınlık nüfusa aşılayıp onları kontrol altında tutmak ve asimile etmek amacıyla attığı adımlara bir yenisini daha ekleyerek, önümüzdeki beş yıl içinde İslam'ı sosyalizmle uyumlu hale getirip, “Çinlileştirmeyi” amaçlayan yeni bir yasayı kabul etti.

Çin Komünist Partisi’nin resmi yayın organlarından Global Times gazetesinde yer alan habere göre Çin Devlet Başkanı Şi Cinping hükümetinden yetkililer, sekiz İslami dernekten temsilci ile yaptıkları toplantıda, İslam’ı “Çinlileştirmeyi” amaçlayan 5 yıllık bir planı kabul etti.

Haberde, toplantıya katılanların “İslam'ı sosyalizmle uyumlu hale getirmek ve dini Çinlileştirmek için tedbirler almaya karar verdiler” ifadelerine yer verildi.

Gazete, yasayı kabul eden derneklerin isimleri hakkında herhangi bir detay vermedi.

Çin'in birçok bölgesinde İslam’ın yükümlülüklerinin Müslümanlar tarafından yerine getirilmesi yasaklanmış durumda. Namaz kılan, oruç tutan, sakal bırakan erkekler veya başörtüsü takan kadınlar tutuklanma tehdidiyle karşı karşıya kalırken, Çin Hükümeti tarafından Ekim 2018’de Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde helalin yaygınlaşmasına karşı kampanyalar dahi başlatıldı.

Associated Press haber ajansının aktardığına göre, İslam’ın hilal ve kubbe simgeleri camilerden çıkarılırken, dini okullar ve Arapça dersleri yasaklandı. Çocukları İslami faaliyetlere katılmaktan men eden Çin, Doğu Türkistan bölgesinde Fatma, Hatice gibi Müslüman isimlerinin kullanılmasını da yasakladı.

Bileşmiş Milletler’e (BM) göre, bir milyondan fazla Müslüman Uygur Türkü, dinlerini inkâr etmek ve iktidardaki ateist Çin Komünist Partisi’ne bağlılık sözü vermek zorunda oldukları “yeniden eğitim” adı altındaki toplama kamplarında tutuluyor.