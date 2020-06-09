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Dünya

Çin, Kuzey Kore ve Güney Kore'nin barışı sürdürmesini umuyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'nin Güney Kore ile iletişim kanallarını keseceğini açıklamasının ardından iki ülkenin barışı sürdürmesini beklediklerini bildirdi.

AA09 Haziran 2020 Salı 15:51 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 15:54
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Bakanlık Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Pyongyang yönetiminin Seul yönetimiyle iletişim kanallarını keseceği yönündeki çıkışına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hua, "Güney Kore ve Kuzey Kore aynı millet. Yakın komşuları olarak Çin, Kore Yarımadası’nın barış ve istikrarı sürdürmesini umuyor." dedi.

Kuzey Kore resmi ajansı KCNA'nın bugün yayımladığı haberde, Pyongyang yönetiminin, Güney Kore ile bu öğlen tüm sınır ötesi iletişim hatlarını keseceği belirtilmiş, "Güney Koreli yetkililer, kötü mazeretlerle ağır sorumluluğu üstlerinden atmaya çalışırken, ayak takımının Kuzey Kore'ye karşı düşmanca eylemlerine göz yumdu. Bunun bedelini pahalıya ödeyecekler." ifadesi kullanılmıştı.

Kuzey Kore, Güney'in 2018'den bu yana faaliyette olan ortak irtibat ofisinden yaptığı günlük telefon aramasına dün ilk kez yanıt vermemişti.

Güney ve Kuzey Kore arasında, irtibat bürosu aracılığıyla her gün yerel saatle biri 09.00 ve diğeri 17.00'de olmak üzere iki telefon görüşmesi gerçekleştiriliyordu.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'ın kız kardeşi Kim Yo Jong, 4 Haziran'da, broşürlerin yer aldığı balonları uçuran ilticacılar için "ana vatanlarına ihanet eden alçaklar ve melez köpekler" ifadesini kullanarak, "Güney Koreli yetkililer, birtakım mazeretler sunarken bu durumun devam etmesine izin vermeyi sürdürürse ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır." sözlerine yer vermişti.

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