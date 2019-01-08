Çin ordusu Tibet Komutanlığı için “araca monteli obüs” aldı

Güneybatı Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nde yer alan Halk Kurtuluş Ordusu Kara Kuvvetleri (PLAGF), 155 milimetre kalibre yeni PLC-181 top aracına monteli obüsünü teslim aldı.

Bir ordu yetkilisi konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Ekipman, 2017'de Çin ile Hindistan arasındaki askeri gerilimin tırmandığı dönemlerde Tibet'teki bir topçu tugayında kullanıldı. Çin Ordusu'nun 71, 73 ve 77. Topçu Tugayları da bu tür topçuları kullandı." dedi.

50 kilometreden fazla menzile ve 52 kalibrelik bir topa sahip olan obüs, lazer güdümlü ve uydu güdümlü mermileri vurabiliyor. Askeri analistler obüsün, Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tibet'teki yüksek irtifa mücadele kabiliyetini artıracağını iddia ediyorlar.