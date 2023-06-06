İSTANBUL 25°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Haziran 2023 Salı / 18 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    21,5066
  • EURO
    23,187
  • ALTIN
    1357.46
  • BIST100
    5388.8
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin Orta Amerika'da büyükelçiliği açtı

Orta Amerika ülkesi Honduras'ta, Çin'in Tegucigalpa Büyükelçiliğinin açılışı gerçekleştirildi.

AA6 Haziran 2023 Salı 06:08 - Güncelleme:
Çin Orta Amerika'da büyükelçiliği açtı
ABONE OL

Açılış töreninde konuşan Honduras Dışişleri Bakanı Eduardo Enrique, Çin'e resmi bir ziyaret yapacaklarını kaydederek, "Cumhurbaşkanının Çin ziyareti sırasında iki ülke arasında bir dizi anlaşmalar imzalanacak ve çok güzel haberlerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Honduras Cumhurbaşkanı Xiomara Castro da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Çin ile ikili ilişkilerin geliştiğini belirterek, Honduras'ın da Pekin'de büyükelçilik açmak için görüşmeler yapacağını aktardı.

Castro, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 9 Haziran'da Pekin'e gideceklerini ve resmi ziyaretin 14 Haziran'a kadar süreceğini bildirdi.

Honduras, 26 Mart'ta Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmişti.

Honduras'ın 27 Ocak'ta göreve başlayan Devlet Başkanı Castro, diplomatik tanıma ilişkisini Taipei'den Pekin'e çevirme niyetini dile getirmiş, Dışişleri Bakanı Enrique'yi 23 Mart'ta müzakereleri yürütmek ve diplomatik protokol imzalamak için Pekin'e göndermişti.

Honduras'ın ilişkileri kesmesi sonucu Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülke sayısı 12'ye düşmüştü.

  • honduras
  • orta amerika

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.