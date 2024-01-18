Çin, Pakistan ile İran arasındaki gerilimi düşürmek üzere arabuluculuk önerisinde bulundu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pekin'de düzenlenen günlük basın toplantısında, Çin'in, bölgede etki sahibi iki komşu ülkeyle dostane ilişkileri olduğunu vurgulayarak iki taraf da talep ederse gerilimin düşürülmesi için yapıcı rol oynamaya hazır olduklarını ifade etti.

Mao, Çin'in, ülkeler arasındaki ilişkilerin Birleşmiş Milletler Şartı'nın amaç ve ilkeleri doğrultusunda ele alınması ve tüm ülkelerin egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine inandığının altını çizerek tarafların sakin ve itidalli hareket ederek gerilimi yükseltmekten kaçınacağını umduklarını dile getirdi.

Çin'in Karaçi Başkonsolosu Yang Yundong da Pakistan'da Geo News televizyonuna yaptığı açıklamada, benzer şekilde, Pekin yönetiminin İslamabad ile Tahran arasındaki farklılıkların müzakere ve diğer barışçıl yollarla çözülebileceğini umduğunu ve iki ülke arasındaki tansiyonun düşürülmesi için ülkesinin yapıcı rol oynamak istediğini ifade etmişti.

İRAN'IN PAKİSTAN'IN BELUCİSTAN EYALETİNDE ÖRGÜT KAMPLARINI HEDEF ALMASI

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, 16 Ocak'ta Ceyşu'l Adl örgütünün Pakistan'daki kamplarının füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurmuştu.

İran'ın Pakistan topraklarında düzenlediği saldırılar, Çin'in de parçası olduğu Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) üyesi iki ülkeyi karşı karşıya getirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, İran'ın, 16 Ocak'ta sınırdaki Belucistan eyaletinin Panjgur bölgesine hava saldırısı düzenlediğini ve saldırıda 2 çocuğun hayatını kaybettiğini, 3 kız çocuğunun yaralandığını açıklamıştı.

Dün, Tahran Büyükelçisini geri çağırma kararı alan Pakistan, halen İran'ı ziyaret eden İran'ın İslamabad Büyükelçisinin de bir süre geri dönmeyebileceğini Tahran'a bildirmişti.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı, bu sabah, İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde "teröristlerin saklandıkları yerlere" yönelik koordineli ve özel hedefli bir dizi hassas askeri saldırı gerçekleştirildiğini açıklamıştı.

CEYŞU'L ADL ÖRGÜTÜ

İran'da terör örgütü kabul edilen "Ceyşu'l Adl", "Sünni Beluç halkının haklarını savunduğunu" öne sürerek ülkenin güneydoğusundaki Pakistan sınırında yer alan Sistan-Beluçistan eyaletinde zaman zaman İran'a karşı silahlı eylemler düzenliyor.