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Dünya

Çin, Tayland'da düzenlenecek hava tatbikatına savaş uçaklarını gönderecek

Çin Hava Kuvvetlerinin, Tayland ile ortak düzenlenecek askeri tatbikat için savaş uçaklarını göndereceği bildirildi.

AA13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:47 - Güncelleme:
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Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin savaş jetleri ve bombardıman uçaklarının, Tayland'da yarın başlayacak "Falcon Strike" tatbikatına katılacağı belirtildi.

Ülkenin kuzeyinde, Laos sınırı yakınındaki Udorn Kraliyet Hava Kuvvetleri Üssü'nde düzenlenecek tatbikatta, "hava desteği, yer hedeflerine saldırı, küçük ve büyük birlik sevkiyatı alanında eğitimler yapılacağı" kaydedildi.

Tatbikatın, Çin'in ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretinin ardından Ada çevresinde yürüttüğü askeri tatbikatların ardından gelmesi dikkati çekti.

Hava, kara ve deniz unsurlarının katıldığı, 6 bölgede yürütülen tatbikatlar Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturmuştu.

Çin ordusu, 10 Ağustos'ta tatbikatların tamamlandığını duyurmuş ancak Tayvan Boğazı'ndaki askeri devriye faaliyetinin devam edeceğini bildirmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

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