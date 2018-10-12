Çin Ulusal Enerji İdaresi Direktörü görevinden alındı

Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Ulusal Enerji İdaresi Direktörü Bekri’nin görevinden alındığı belirtildi.

Uygur kökenli Bekri hakkında, geçen ay Çin Komünist Partisinin (ÇKP) disiplin kurallarını ve kanunları ciddi şekilde ihlal ettiğinden şüphelenildiği gerekçesiyle soruşturma açılmıştı.

Bekri, 2008-2014 yıllarında Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin valiliğini yürütmüş ve Aralık 2014'te Ulusal Enerji İdaresinin başına getirilmişti.

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, 2012'de ÇKP liderliğini devralmasının ardından yolsuzlukla mücadele edeceğini açıklamış ve yolsuzluğu "partinin hayatta kalmasına karşı bir tehdit" olarak nitelendirmişti.