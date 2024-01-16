Çin ve Arap Birliği ülkeleri, Filistinlilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını vurguladı

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Vang Yi, Mısır'ı ziyaretinde Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüştü.

Taraflar görüşmenin ardından yayımladıkları ortak açıklamada, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de acil ve kapsamlı ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

Açıklamada taraflar, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulunun Gazze'deki duruma ve Filistin sorununa ilişkin kararlarının uygulanması, sivillere yönelik her türlü şiddete ve uluslararası hukuku ve insancıl hukuku ihlal eden eylemlere son verilmesinin gereğine işaret etti.

Çin ve Arap Birliği ülkeleri, Filistinli sivillerin zorla yerinden edilmesine karşı olduklarını vurgulayarak tüm esirlerin derhal serbest bırakılması, insani yardım koordinasyonu için mekanizma kurulması ve Gazze Şeridi'ne hızlı, güvenli, sürdürülebilir ve engelsiz insani erişim sağlamasını talep etti.

Filistin'in kaderine ve geleceğine ilişkin herhangi bir düzenlemenin, "Filistin'i Filistinlilerin yönetmesi" ilkesine dayanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, Gazze Şeridi'nin ve Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün gelecekteki statüsü için iki devletli çözümün esas olduğu kaydedildi.

Taraflar ayrıca Kızıldeniz'de yükselen gerilime dair endişelerini aktararak uluslararası ticaret yollarının güvenliği sağlanırken Yemen'in egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.