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Çin ve Endonezya arasında 28,8 milyar dolarlık swap anlaşması

Çin ve Endonezya arasında 200 milyar yuan (yaklaşık 28,8 milyar dolar) tutarında swap anlaşması imzalandığı bildirildi.

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Çin Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, iki ülke arasında ticaret, yatırım ve finansal pazar istikrarının sürdürülmesi noktasında kolaylık sağlanması amacıyla, 28,8 milyar dolarlık swap anlaşması imzalandı.

Üç yıl geçerli olacak anlaşmanın süresi, iki tarafın isteği olması durumunda uzatılabilecek.

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