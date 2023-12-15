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Dünya

Çin ve Rus savaş uçakları Japonya yakınlarında uçtu

Japonya Savunma Bakanlığı, Çin ve Rus bombardıman uçaklarının, Japonya yakınlarında ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 06:05 - Güncelleme:
Çin ve Rus savaş uçakları Japonya yakınlarında uçtu
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Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait 2 adet H-6 tipi ve Rusya'ya ait 2 adet Tu-95 tipi uçaklar, Japon Denizi (Doğu Denizi) üzerinde ortak uçuş yaptı.

Açıklamada, uçakların, Doğu Çin Denizi yönüne doğru seyrettiği ve Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetleri'nin (ASDF) önleme uçuşu için havalandığı kaydedildi.

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, Japonya ulusal hava sahasını ihlal etmediği aktarıldı.

Japonya hükümetinin, "ortak uçuşa yönelik taşıdığı derin endişelerin", Pekin ve Moskova yönetimlerine diplomatik yollarla iletildiği belirtildi.

Resmi Kyodo ajansı, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, en son Haziran 2023'te ortak uçuş yaptığını hatırlattı.

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