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Dünya

Çin ve Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti

Yagi Tayfunu, Çin ve Vietnam'da toplamda 8 kişinin ölümüne neden oldu.

AA7 Eylül 2024 Cumartesi 17:07 - Güncelleme:
Çin ve Vietnam'ı Yagi Tayfunu vurdu: 8 kişi hayatını kaybetti
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Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Yagi Tayfunu ilk belirlemelere göre, vurduğu Haynan eyaletinde 4 kişinin ölümüne yol açtı.

Yerel yetkililer, can kayıplarının yanı sıra 95 kişinin yaralandığını bildirdi.

EN GÜÇLÜ TAYFUNLARDAN BİRİ

Vietnam'da ise ülkenin kuzey kıyısındaki Quang Ninh bölgesini vuran tayfunda 4 kişi hayatını kaybetti.

Yetkililer, ayrıca 78 kişinin de yaralandığı tayfunu, "son 10 yılda bölgede meydana gelen en güçlü tayfunlardan biri" olarak değerlendirdi.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Yagi Tayfunu'nun, ülkede elektrik kesintilerine de sebep olduğu belirtildi.

Filipinler'in kuzey bölgelerini 3 Eylül'de vuran Yagi'nin yol açtığı şiddetli yağış, sel ve toprak kayması nedeniyle 14 kişi hayatını kaybetmişti.

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