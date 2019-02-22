11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3419
  • 6,0591
  • 226.936
  • 103.246
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Gıng Şuang: Çin tarafı Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı çıkıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı, Venezuela’ya 'zorla insani yardım gönderilmesinin' çatışmalara neden olabileceğine işaret ederek, bu ülkeye 'askeri müdahaleye karşı olduklarını' açıkladı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Venezuela’ya insani yardımların sokulmasına ilişkin "Eğer sözde insani yardımlar zorla Venezuela’ya gönderilirse ve bu da şiddetli çatışmalara neden olursa, bu durum ciddi sonuçlara yol açacaktır. Hiçbir taraf bunu görmeyi arzu etmez.” ifadelerini kullandı.

Venezuela hükümetinin, soğukkanlı bir şekilde tüm gayretiyle ülke içindeki barış ve istikrarı korumayı sürdürdüğünü, geniş çaplı kan dökecek çatışmaların meydana gelmesini etkin bir şekilde engellediğini kaydeden Gıng, “Çin tarafı Venezuela’ya askeri müdahaleye karşı çıkıyor. Venezuela’da gerilime neden olacak, hatta kargaşaya yol açacak hareketlere karşı çıkıyor.” diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün yaptığı konuşmada halkı korumak amacıyla Brezilya sınırının kapatılacağını açıklamış, Kolombiya ile sınırın tamamen kapatılması fikrini ise göz ardı etmediğini belirtmişti.

Maduro, Venezuela'da kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif lider Juan Guaido öncülüğündeki muhalefetin "yardımların" giriş tarihi olarak açıkladığı 23 Şubat'ta şiddet olaylarının yaşanmasından Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'yi sorumlu tutacağını da kaydetmişti.

VENEZUELA KRİZİ

Venezuela'da, çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı. Son olarak Avrupa Parlamentosu aynı yönde adım atmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, İran, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkilerinin süreceğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, "Venezuela'ya asker göndermeyi" seçeneklerden biri olarak göstermişti.

Milli SİHA´dan eksi 17 derecede tam isabet

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Tarımsal faaliyet uygulaması' geliyor

'Tarımsal faaliyet uygulaması' geliyor

Komşu'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

Komşu'da tamamı Türkçe gazete çıkacak

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Hakurk'ta teröristlere ağır darbe

Hakurk'ta teröristlere ağır darbe

Kuzey Kore acil çağrıda bulundu

Kuzey Kore acil çağrıda bulundu

Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Zeybekci ilk icraatini açıkladı

Cumhur İttifakı’nın İzmir adayı Zeybekci ilk icraatini açıkladı

Bakan Soylu açıkladı: 3.5 milyar TL değerinde

Bakan Soylu açıkladı: 3.5 milyar TL değerinde

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı

6 milyar dolarlık silah anlaşması imzalandı
 

POPÜLER HABERLER

Afrin´de terör saldırısı

Afrin´de terör saldırısı

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

Binali Yıldırım müjdeyi verdi

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal TBMM'de yemin etti

Rusya: NATO ile savaş halinde nükleer silahlara başvurabiliriz

Rusya: NATO ile savaş halinde nükleer silahlara başvurabiliriz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA