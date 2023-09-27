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Dünya

Çin, ''Yaogan-33'' uydusunu fırlattı

Çin, uzaktan algılama özellikli 'Yaogan' sınıfı yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi.

AA27 Eylül 2023 Çarşamba 18:44 - Güncelleme:
Çin, ''Yaogan-33'' uydusunu fırlattı
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Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, "Yaogan-33 04" uydusu, Long March (Uzun Yürüyüş) 4C roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu, fırlatışın ardından planlanan yörünge konumuna yerleşti.

Fırlatma, Long March roketleriyle icra edilen 489'uncu başarılı taşıma görevi oldu.

Uzaktan algılama özelliğine sahip optik uydu, bilimsel deneyler, toprak kaynaklarının takibi, hasat tahmini ve afet önleme ile koruma çalışmalarına destek için kullanılacak.

Çin, "Yaogan-33 01" uydusunu 27 Aralık 2020'de, "Yaogan-33 02" uydusunu 2 Eylül 2022'de, Yaogan-33 03" uydusunu ise 7 Eylül'de yörüngeye yollamıştı.

"Yaogan", Çince'de "uzaktan algılama" anlamına geliyor. Bazı Batılı kaynaklar, Yaogan sınıfı uyduların askeri istihbarat amaçlı olduğunu, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun uzay, siber ve elektronik harpten sorumlu Stratejik Destek Gücü tarafından kontrol edildiğini öne sürüyor.

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