İSTANBUL 14°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Kasım 2023 Perşembe / 4 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6791
  • EURO
    31,2565
  • ALTIN
    1817.12
  • BIST100
    7811.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Çin yeni uydusunu uzaya fırlattı

Çin, hassas netlikte renk gözlemleri yapabilen yeni nesil deniz gözlem uydusunu uzaya gönderdi. Adı Çince'de 'okyanus' anlamına gelen Hayyang uyduları, okyanus, deniz, göl ve akarsularının farklı özelliklerinin uzaydan geniş ölçekli, sürekli ve dinamik izlenebilmesine olanak sağlıyor.

AA16 Kasım 2023 Perşembe 16:31 - Güncelleme:
Çin yeni uydusunu uzaya fırlattı
ABONE OL

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, uydu, Long March 2C roketiyle Gobi Çölü'ndeki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Uydu planlanan yörünge konumuna yerleşirken bu, Long March roketleriyle gerçekleştirilen 497'nci başarılı taşıma görevi oldu.

Haberde uydunun adı ve yörünge konumu hakkında bilgi verilmezken, uluslararası veri tabanları ve uydu takip sitelerinden elde edilen bilgilerde, Güneş Eş Zamanlı Yörünge'ye konumlandırılan uydunun "Hayyang 3A" olduğu anlaşılıyor.

Adı Çince'de "okyanus" anlamına gelen Hayyang uyduları, okyanus, deniz, göl ve akarsularının farklı özelliklerinin uzaydan geniş ölçekli, sürekli ve dinamik izlenebilmesine olanak sağlıyor.

Çin Uzay Teknolojisi Akademisi tarafından geliştirilen Hayyang uyduları, açık denizler ile ada ve liman kıyılarındaki su çevresini renk, ısı ve madde hallerinde analiz ederek gözlemleyebiliyor.

Dünyada yüksek renk hassasiyetine sahip ilk uydu olan Hayyang 3A'nın, Çin'in deniz rotalarında balık kaynaklarının kullanımı ve deniz kirliliğinin takibi için uzaktan algılama hizmetleri sağlayacağı kaydedildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.