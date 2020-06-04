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Dünya

Çin'de 1, Güney Kore'de 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte Çin ana karasında 1 vaka görülürken, Güney Kore'de 39 vaka tespit edildi.

AA04 Haziran 2020 Perşembe 10:32 - Güncelleme: 04 Haziran 2020 Perşembe 10:32
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Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülkede son bir günde, yurt dışı kaynaklı olmak üzere 1 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığı ve virüsten ölen bulunmadığı bildirildi.

Açıklamada, Çin ana karasında bugüne kadar tespit edilen Kovid-19 vaka sayısı 83 bin 22 olarak güncellendi.

Kovid-19 nedeniyle eğitime ara verilen okulların bir kısmının daha açıldığı ve ekonominin büyük oranda eski düzenine döndüğü Çin'de, 69 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

Ülkede bugüne kadar virüs nedeniyle 4 bin 634 kişi hayatını kaybetti.

- Güney Kore'de Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 bin 629'a yükseldi

Güney Kore Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezlerine göre, ülkede son 24 saatte çoğu başkent Seul'de olmak üzere 39 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi.

Güney Kore'de Kovid-19 vaka sayısının 11 bin 629'a yükseldiği belirtilirken, ülkede bugüne kadar 273 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.

Ülkede 857 kişinin hastanelerde tedavisi devam ediyor.

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