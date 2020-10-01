Çin'de 5 bin hayvan aç bırakılarak telef edildi

DHA 01 Ekim 2020 Perşembe 17:00 - Güncelleme: 01 Ekim 2020 Perşembe 17:00

Hayvan kurtarma grubu ‘Utopia’nın kurucusu Hua, karşılaştığı ortamı ‘cehennem gibi’ diye nitelendirerek, “Tesis zaten ölmüş olan binlerce hayvanla dolu nakliye kutularıyla doluydu. Tüm yer çürümüş beden kokuyordu. Açlıktan ve susuzluktan öldükleri çok açıktı” ifadelerini kullandı. Hua ve beraberindeki 20 gönüllünün yaklaşık 200 tavşan, 50 kedi ve köpek kurtardığı ve bunların kritik durumda olarak veteriner kliniklerine götürüldüğü belirtildi. Çin yasalarının, canlı hayvanların normal ambalajlarda taşınmasını yasakladığı ve Hua’nın, lojistik şirketinin sevkiyatı imzalamayı reddetmesinin ardından hayvanların günlerce depoda terk edilmiş olabileceği tahmin ediliyor.