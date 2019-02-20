12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3135
  • 6,0275
  • 229.443
  • 101.631
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Çin'de Afrika domuz vebası salgını tespit edildi

Çin'in Şandong eyaletinde Afrika domuz vebası (ASF) salgını tespit edildiği bildirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Çin Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Şandong eyaletinin Cinan kentindeki bir domuz çiftliğinde ASF tespit edildiğini açıkladı.

Çiftlikte 4 bin 405 hayvan bulunduğu belirtilen açıklamada, ASF'nin 17 hayvana bulaştığı ve üçünün öldüğü ifade edildi.

Olay yerine gönderilen bakanlık ekipleri çiftliği mühürledi. Hayvanların itlaf edildiği çiftlik dezenfekte edildi.

Çin'de hafta başında ürünlerinde domuz vebası bulunduğu şüphesiyle 11 gıda firmasına yönelik soruşturma başlatmıştı. Firmalar, söz konusu olay üzerine ürünlerini piyasadan çektiklerini açıklamıştı.

Ülkede geçen yıl kasım ayında yapılan bir açıklamada 20 eyalet ve 47 kentte görülen salgın nedeniyle 600 bin hayvanın itlaf edildiği kaydedilmişti.

Gürcistan'da 2007'de rastlanan ASF, 2014'e kadar Ukrayna, Polonya ve Çekya'daki yaban domuzlarında görülmüştü.

Yüksek derece bulaşıcı özelliğe sahip olan domuz vebası insanlara bulaşmıyor.

İstanbul´da etkili olan sis drone ile havadan görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Başkan Erdoğan Altındağ'da konuşuyor

Başkan Erdoğan Altındağ'da konuşuyor

Kavala soruşturmasında yeni gelişme

Kavala soruşturmasında yeni gelişme

Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Trump için 60 saat yolculuk yapacak

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

Bahçeli'den ortak miting açıklaması: Yıldırım gibi çakar

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Trump Venezuela'ya yönelik askeri müdahaleye hazırlanıyor'

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

'Kıbrıs'ta federal ortaklık' teklifine KKTC'den yanıt

Apaydın ve Deniz görevden alındı

Apaydın ve Deniz görevden alındı

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz

Yaşlı vatandaşlarımıza müjdeyi verdi: Vizyon belgesi hazırlıyoruz
 

POPÜLER HABERLER

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

Varank´ın gençlerle buluşmasına Başkan Erdoğan telefonla bağlandı

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

5 yaşındaki çocuğa bin 991 lira haciz geldi

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Borcu olanlar dikkat! Faiz alınmayacak

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

Terör örgütü PKK'ya ait! Askerler bölgede buldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA