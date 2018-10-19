Çin´de bir AVM çalışanı köpekbalıklarının bulunduğu havuza düştü

Çin'in Jiaxing şehrindeki bir alışveriş merkezinde çalışan bir kadın içinde limon köpekbalığı olan dekorativ havuza düştü.

Talihsiz kadın yaşadığı kazayı yara almadan atlattı

AVM çalışanları köpekbalıklarını beslemek için su tanklarının kapağını açtı. Bu arada toplantısına geç kalan ve kısa yoldan gitmek isteyen kadın engelleri farketmedi ve düştü.

Yardıma koşan güvenlik personeli havuza atlayarak kadını çıkardı. Talihsiz kadının yaşadığı kazadan herhangi bir yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Yaklaşık 180 kilogram ağırlığa ve 3 metreye kadar uzayabilen limon köpekbalıkları, insanlara nadir de olsa saldırabildiği biliniyor.

(Sputnik)