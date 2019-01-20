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Çin'in Tibet Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem

Çin’in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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Çin’in güneybatısındaki Tibet Özerk Bölgesi’nde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Çin Deprem Ağları Merkezi, Tibet Özerk Bölgesi'nin Şigazı kentinin Şaitongmoin ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildiğini duyurdu.  Yerin 10 kilometre altında gerçekleşen depremde ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. 

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