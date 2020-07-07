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Dünya

Çin'de facia! Öğrenci otobüsü denize uçtu 21 kişi hayatını kaybetti

Çin'de öğrenci taşıyan bir otobüs yol kenarındaki bariyerlere çarparak su kanalına uçtu. Yerel medya, 21 kişinin öldüğünü, 15 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

DHA07 Temmuz 2020 Salı 14:00 - Güncelleme: 07 Temmuz 2020 Salı 14:01
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"Halkın Günlüğü" gazetesinin haberine göre, eyaletin Anşun kentine bağlı Şişiu bölgesinde bir yolcu otobüsü henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yol kenarındaki bariyerleri aşarak Rongşan Gölü’ne düştü.

Yapılan kurtarma çalışmalarında 21 kişinin cesedine ulaşıldı, yaralanan 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ülkede olaya ilişkin medyaya yansıyan görüntülerde, otobüsün kaza öncesinde yolda ilerlerken yavaşladığı sonra sola dönerek gölün olduğu yöne doğru hızla ilerlediği ve yoldan çıktığı görülüyor.

Çin’in Çongçing kentinde 2018’de bir yolcu otobüsünün nehre düşmesi sonucu 15 kişinin yaşamını yitirmişti. Kazaya, yolcu ve şoförün "durak kavgası"nın neden olduğu ortaya çıkmıştı.

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