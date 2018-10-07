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Çin'de gözaltına alınan Interpol başkanı Hongwei istifa etti

Günlerdir kayıp olan Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) Başkanı Ming Hongvey'in Çin'de gözaltında olduğu ortaya çıktı. Hongvey'in görevinden istifa ettiği açıklandı.

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Uluslararası Polis Teşkilatı (INTERPOL) yetkilileri, Çin’de tutuklu bulunan INPERPOL Başkanı Meng Hongwei’nin istifa ettiğini açıkladı. 
 
Yaklaşık bir haftadır Çin’e gittiğinden beri haber alınamayan INPERPOL Meng Hongwei’nin geçtiğimiz saatlerde, yolsuzluk iddiasıyla gözaltına alındığı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından Fransa’nın Lyon kentinde bulunan INTERPOL Genel Sekreterliği, Teşkilat Başkanı Meng Hongwei’nin istifa ettiğini bildirdi.
 
INTERPOL yetkilileri, Güney Koreli Kim Jong Yang’ın başkanlık görevini üstleneceğini ifade ederken, 18-21 Kasım tarihleri arasında Dubai’de bir toplantı gerçekleştirilerek yeni başkan atanacağını açıkladı.

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