Çin'de gözaltına alınan Kanada vatandaşı serbest bırakıldı

Kanada Hükümeti Sözcüsü Cuma günü yaptığı açıklamada, bu ay Çin'de gözaltına alınan bir Kanada vatandaşının serbest bırakıldıktan sonra Kanada’ya döndüğünü açıkladı.

Reuters’ın aktardığına göre, sözcü, Kanada vatandaşının ne zaman serbest bırakıldığını ya da Kanada’ya ne zaman geri döndüğünü belirtmedi. Kanada'nın devlet radyo ve televizyon yayıncısı CBC ise, serbest bırakılan Kanada vatandaşının öğretmenlik yapan Sarah McIver olduğunu belirtti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Mclver’in 'ülkede illegal olarak çalıştığı' gerekçesiyle gözaltına alındığını açıklamıştı.

Sarah Mclver, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Mıng Vancou'nun, İran yaptırımlarını delmek için sahtekarlık yaptığı gerekçesiyle ABD'nin talebiyle Kanada'da tutuklanmasının ardından Çin’de gözaltına alınan üçüncü Kanada vatandaşıydı.

Huawei CFO’su Mıng Vancou, 12 Aralık’ta 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest bırakıldı.