Çin'de heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Caotong şehrinin Cınşiong ilçesine bağlı Liangşui köyündeki heyelanın ardından yürütülen arama çalışmalarında kayıp 10 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla heyelanda ölenlerin sayısı 44'e çıktı.

Son bulunan cesetlerle, kayıp olduğu bildirilen tüm kişilere ulaşılmış oldu.

Köyde 18 hanenin toprak altında kaldığı heyelanın ardından 2 kişi kurtarılmıştı.

Dün yapılan son açıklamada, 34 kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin ise hala kayıp olduğu bildirilmişti.

Kayıpların bulunmasının ardından afet kurtarma ekipleri, 4 gündür soğuk ve karlı hava koşullarında sürdürdükleri çalışmalarını sonlandırdı.

Yürütülen ön incelemede, köyün yamacında kurulduğu dağın tepesinde toprak kütlesinin koparak sürüklenmesinin heyelanı tetiklediği kaydedilmişti.

Dağdan kopan kütle yamaçtaki taraçalardan aşağı kayarak köyün bir kısmını toprak altında bırakmıştı.