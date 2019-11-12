South China Morning Post'ta yer alan habere göre saldırgan, Kaiyuan kentindeki bir kreşin duvarına tırmanarak çocuk ve öğretmenlerin üzerine kostik soda (sodyum hidroksit) sıktı.

Saldırıda yaralanan 51 çocuk ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı.

23 yaşındaki saldırgan yakalandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.