Çin'de kreşe kimyasal sıvıyla saldırılması sonucu 54 kişi yaralandı
Çin'in güneybatısında yer alan Yunan eyaletinde bir kişinin kreşe kimyasal sıvıyla saldırması sonucu 54 kişi yaralandı.
- AA
South China Morning Post'ta yer alan habere göre saldırgan, Kaiyuan kentindeki bir kreşin duvarına tırmanarak çocuk ve öğretmenlerin üzerine kostik soda (sodyum hidroksit) sıktı.
Saldırıda yaralanan 51 çocuk ve 3 öğretmen hastaneye kaldırıldı.
23 yaşındaki saldırgan yakalandı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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