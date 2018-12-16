Çin’de meydana gelen maden kazasında 7 kişi öldü

Çin'in Çongçing kentinde bir kömür madeninde göçük meydana geldi. Kazada, 7 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Kazanın ardından madendeki çalışmanın durdurulduğu, yaralıların hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Kazanın nedeni ise henüz bilinmiyor.

Maden kazalarının yoğun olarak yaşandığı Çin’de Ekim ayında bir kömür madeninde meydana gelen patlamada 21 işçi hayatını kaybetmişti.