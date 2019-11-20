Çin'de maden kazasında 11 işçi mahsur kaldı
Çin'in Şandong eyaletinde kömür madeninde yaşanan göçük sonucu ilk belirlemelere göre 11 işçi mahsur kaldı.
- AA
Şinhua ajansının haberine göre, yerel yetkililer, Cining şehrinin Ciaşiang bölgesinde bir kömür madeninde yerel saatle 05.50 civarında göçük olduğunu belirtti.
Liangbaosi kömür madeninde oluşan göçükte en az 11 kişinin mahsur kaldığını ifade eden yetkililer, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktardı.
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