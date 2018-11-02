Çin'de seyir halindeki otobüste yolcuyla şoför kavga etti: 15 ölü

Çin’in Çongçing şehrinde seyir halindeki bir otobüsün içinde başlayan tartışma ölümle sonuçlandı. Şoför ve yolcunun tartışması ve ardından yaşanan arbedede otobüsün hakimiyetini kaybeden şoför Çin’in Yangtze Nehri’ne uçtu. Karşı şeride geçen otobüs nehre uçmadan önce karşı yönden gelen bir araçla çarpıştı. Sürücü dahil 15 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Polis, yolcunun ineceği durağı kaçırmasının ardından şoföre aracı sağa çekmesini ve inmek istediğini söylediğini, şoförün yola devam etmesiyle tartışmanın başladığını belirtti. Kazanın ardından uzun çalışmalar sonucu otobüsün enkazı nehirden çıkarıldı.