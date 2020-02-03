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Dünya

Çin’de virüsle mücadele için inşa edilen hastaneden görüntüler paylaşıldı

Koronavirüsünün (2019- nCoV) ortaya çıktığı Çin’in Vuhan şehrinde virüsle mücadele için inşa edilen bin yatak kapasiteli Huoshenshan Hastanesi’nin bugünden itibaren silahlı kuvvetlerden bin 400 tıbbi personelle hizmet vermeye başlayacağı duyurulmuştu.

DHA03.02.2020  16:55 - Güncelleme: 03.02.2020  16:55

Sosyal medyada, 10 günde tamamlanan hastaneye dair paylaşılan görüntülerde, prefabrik hastanenin içinden görüntüler paylaşıldı. Virüs tespit edilen kişilerin tedavi edileceği odalar kameralara yansıdı.

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